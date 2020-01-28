Yakın zamana kadar kalp kapak ameliyatları (mitral, aort kapak ve triküspit kapak) önden iman tahtası da denen göğüs kafesi testere ile açılarak yapılırdı. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre hiç estetik olmayan, kesi yeri itibarı ile kalp ameliyatı olan kişiyi toplumdan ayrıştıran ve ameliyat sonrası iyileşme sürecini uzatan önden açma yöntemi, kalp kapak hastalıklarının ameliyatında artık tarih olmak üzere. Günümüzde mitral kapak tamiri, değişimi ve triküspit kapak tamiri için sağ veya sol meme altından 4 cm'lik kesi ile kalp ameliyatı yapılabiliyor.

KÜÇÜK KESİNİN AVANTAJLARI

Türkiye'nin ilk özelleşmiş kalp cerrahi merkezi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Dragos Hastanesi, Kalp Kapak Hastalıkları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Eğer mitral kapak tamiri, kalbi durdurarak yapılacak ise sağ meme altından küçük kesiyi, kalp durdurmadan (yani çalışan kalpte) yapılacak ise sol meme altından küçük kesiyi tercih ediyoruz” diyor ve devam ediyor: “Yine aynı şekilde aort kapak ameliyatlarını da sağ köprücük kemiğinin hemen altından 3-4 cm' lik kesi ile yapabiliyoruz. Yapılan çalışmalar ve kişisel tecrübelerim gösteriyor ki, önden yapılan büyük kesi ile kıyaslandığında meme veya köprücük kemiği altından küçük kesi ile yapılan kalp kapak ameliyatları; yoğun bakım ve hastane kalış süresini kısaltmakta, hasta konforunu artırarak daha hızlı ve ağrısız iyileşme sağlamakta, en önemlisi de ameliyat sonrasında verilen kan miktarını azaltmaktadır.”

ESTETİK KAYGIYA DA SON

Prof. Dr. Cengiz Köksal, konunun estetik yönüne de dikkat çekerek, 21 yaşında genç bir kadın hastaya kapak tamir ameliyatını, meme altından küçük kesi ile yapmanın, hasta açısından çok büyük konfor sağladığını söylüyor. Mitral kapak tamiri yapılan hastalar kan sulandırıcı kullanmıyor, evlenip çocuk sahibi olabiliyor. Mitral kapak ameliyatının meme altından 4 cm' lik kesi ile yapılması ve ameliyat sonrası hastada görünür hiç bir iz kalmaması da kişinin psikolojisini olumlu etkiliyor. Koltuk altından mitral kapak tamiri olan hastaların bundan sonraki yaşamlarını kalp ameliyatı olmanın hiç bir dezavantajını hissetmeden sürdürebildikleri belirtiliyor. Prof. Dr. Cengiz Köksal, “Kalp ameliyatlarının önden büyük kesi ile yapılmasının hastaları toplumdan ayrıştırdığını düşünüyorum. Bu etki genç hastalarda daha belirgin oluyor” diyor ve ekliyor; “Biraz daha ileri gidersek, seçilmiş özel vakalar dışında, 5-10 yıl sonra önden büyük kesi ile kalp kapak ameliyatı yapmak, toplumda hem hastalar hem de doktorlar nezdinde kabul görmeyecektir.”

ÖZELLEŞMİŞ KALP CERRAHİ MERKEZLERİ

Kalp kapak ameliyatlarında küçük kesi ile yapılan kapak ameliyatlarının ancak özelleşmiş kalp cerrahi merkezlerinde mümkün olabileceğini söyleyen Köksal, kalp cerrahisinde her doktor veya merkezin tüm alanlarda iyi olmasını beklemenin yanlış olduğunu söylüyor ve “Yurtdışında giderek yaygınlaşan özelleşmiş kalp cerrahi merkezleri, ülkemiz için çok yeni bir kavramdır. Hastanemiz kalp kapak hastalıkları merkezinde, kalp kapak ameliyatı olacak hastalara çok seçenekli menü sunulmaktadır” diyor.