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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Özel tiyatrolara 55 milyon lira destek

        Özel tiyatrolara 55 milyon lira destek

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2023-2024 sanat sezonunda 476 tiyatroya toplam 55 milyon lira destek verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 10:49 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:50
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        Özel tiyatrolara 55 milyon lira destek
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        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu başkanlığında, Bakanlığa bağlı sanat kurumlarının Genel Müdürleri ve komisyon üyelerinin katılımıyla Özel Tiyatrolara Maddi Destek Değerlendirme Komisyonu toplantısı düzenlendi.

        Özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2023-2024 sanat sezonu için yapılan başvuruları değerlendiren komisyon başvurusunu eksiksiz tamamlayan bütün tiyatrolara destek verilmesi kararı aldı.

        Bu kapsamda, 77 geleneksel tiyatro, 95 çocuk oyunu tiyatrosu ve 304 profesyonel olmak üzere 476 projeye toplam 55 milyon lira destek verilecek.

        Böylece özel tiyatrolara ait salonların sanat hayatına katkısının artırılması ve devamlılığının sağlanması, tiyatro alanında kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve son yıllarda olduğu gibi başvurularda daha çok Türk oyun yazarlarına ait eserlerin tercih edilerek Türk tiyatrosunun gelişmesine katkı sağlanması amaçlandı.

        Bakanlığın maddi destek sağladığı özel tiyatrolara Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

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        #özel tiyatrolar
        #özel tiyatrolara destek
        #Kültür ve Turizm Bakanlığı
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