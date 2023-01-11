Özel okullarda erken kayıt dönemi başlar başlamaz veliler neye uğradığını şaşırdı. Zira 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için okulların istediği fiyatlar dudak uçuklatan cinsten. Bu yıla göre yüzde 200, yüzde 300’e varan zamlar talep edilmeye başlandı velilerden. Neyse ki Milli Eğitim Bakanlığı geçen hafta bir düzenleme yaptı da özel okul zammını yüzde 65 ile sınırlandı. Fakat sorun bitmedi.

Aslında sorun, kademe atlayan 4. ve 8. Sınıflarda bitmedi. Şöyle ki; Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde geçen ‘ara sınıf’ ifadesine dayanan özel okullar, öğrenci aynı kampüste, aynı okulun çatısı altında devam etse de sırf 4+4+4 sistemine göre ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan da liseye geçti diye öğrenci velisinden yüzde 65’in çok çok üstünde, hatta yüzde 300’lere varan zam talep ediyor. İşte bu fahiş artışla karşı karşıya kalan bir veli, CİMER’e başvurdu. Peki ne yanıt aldı?

"YASAL SINIRLAR İÇİNDE"

CİMER’den verilen yanıtta, kademe geçiş kaydında öğrenciye ‘yeni kayıt’ muamelesi yapılmasından şikayetçi olan veliye İstanbul Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından şu cevabın verildiği iletilmiş: “Ücret tespiti, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 53. Maddesi ile düzenleme altına alınmıştır. Madde lafzı açıkça ortaya koymaktadır ki, bakanlıkça ilan edilen yüzde 65’lik artış oranı yalnızca ara sınıfta, yani bir başka deyişle aynı kademede devam eden öğrencilerin öğrenim ücretleri bakımından geçerlidir. Başvurucunun öğrencisi ise, kendisinin de belirttiği üzere ara sınıf öğrencisi değildir. Açıklanan nedenlerle, başvurucuya teklif edilen ücret, yasal sınırlar çerçevesinde tespit edilmiştir.” CİMER’den iletilen yanıtta, başvurunun Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cevaplandırıldığı belirtilmiş.

"53. MADDE YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Özel okullardaki ücret tespiti, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53. Maddesi ile düzenleniyor. 06.01.2022 tarihli maddede de ‘ara sınıf’ ifadesi kullanıldığından 4. Ve 8. sınıf velileri yüzde 200’leri aşan zamlarla karşı karşıya. Bu maddeye dayanan özel okullar, kademe geçişlerinde bu yıl 40 bin lira olan okul ücretini önümüzdeki yıl 140 bin liraya yükseltebiliyor. Veliler de bu maddenin yeniden düzenlenmesini bekliyor…