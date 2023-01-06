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Özel okul ücretleri artış oranına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de! 2023-2024 Özel okul ücretleri dönemlik ve yıllık ne kadar, kaç TL oldu?

Özel okul ücretleri artış oranına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de! 2023 dönemlik ve yıllık özel okul ücretleri...

Özel okul ücretleri, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamanın ardından yüzde 65 olarak belirlenmişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, özel okul ücretleri artış oranının yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirleneceği açıklandı. İşte, 2023 özel okul ücretleri...

Giriş: 06.01.2023 - 10:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Özel okul ücretleri milyonlarca velinin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücreti zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı. 6 Ocak 2023 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile özel okul ücretleri dönemlik ve yıllık ücretler yeniden gündeme geldi. İşte, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi özel okul ücretleri zam oranına ilişkin merak edilenler...

  • BAKAN ÖZER DUYURDU!

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2023 yılında özel okullara yapılacak zam oranı yarın (4 Ocak) açıklanacak. TEFE-TÜFE oranları bugün belli oldu. İnşallah yarın öğleden sonra özel eğitim kurumlarının tüm temsilcileriyle birlikte bir değerlendirme yapacağız. Sadece TEFE-TÜFE oranlarına bakmayacağız. Çünkü 2023 yılında enflasyonun düşme beklentisi çok yüksek. Velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde yeni oranı yarın belirleyeceğiz ve kamuoyuna duyuracağız" dedi.

  • 2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında özel okul zammını yüzde 65 olarak açıkladı.

  • ÖZEL OKUL ÜCRETLERİYLE İLGİLİ KARAR RESMİ GAZETE'DE!

    Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, özel okul ücret artışları yıl sonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek.

  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    "MADDE 1- 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir” ibaresi “yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” şeklinde değiştirilmiştir.

    MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür."

  • 2023 ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında özel okul zammını yüzde 65 olarak açıkladı.

  • OKUL ÖNCESİNE ÜCRETSİZ YEMEK

    Son 20 yılda eğitime verilen desteğe dikkat çeken Bakan Özer, "6 Şubat itibarıyla okul öncesindeki tüm çocuklarımıza hiçbir ayrım yapmadan ücretsiz yemek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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