Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, 2016’dan beri aşk yaşadığı Feyza Aktan ile geçen martta nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin oğulları Kuzey, geçtiğimiz sene 30 Nisan'da dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde çiftin boşanacakları iddia edilmişti. Eşinden boşanma kararı alan Özcan Deniz'in dava için avukatına talimat verdiği konuşuluyordu.

"YERİM HEP BAŞININ ÜZERİ OLDU"

Çıkan haberler üzerine Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan sosyal medya hesabı üzerinden eşine sarıldığı bir fotoğrafını paylaşmıştı. Aktan'ın paylaşımına, "Hayat arkadaşım... Aşık olduğum adam! Sen, benim ve oğlumuzun başına gelen en güzel şeysin... Yerim hep senin başının üzeri oldu. Ne şanslıyım ki aşkı seninle deneyimledim. İyi ki bizimsin... " notunu düşmesi kafaları karıştırmıştı.

BOŞANMA İDDİALARI SONRASI İLK PAYLAŞIM

İkiliden boşanma haberleriyle ilgili açıklama gelmezken Özcan Deniz, iddiaların ardından sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Albüm hazırlığında olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"ŞİMDİLİK HAVADİSLER BU KADAR"

Herkese merhaba. Dedik ya 'Bu sene sadece müzik yapacağız' diye... Güzel bir albüm çıkacak inşallah. Birkaç tane gerçekten heyecanlandıran şarkı var, onlarla ilgili stüdyodan geliyoruz şimdi. Sizinle paylaşayım dedim. Aynı zamanda bu ayın 29'unda Kıbrıs'tayız. Önümüzdeki ayın 13'ünde ve 7 Eylül'de de oradayız. Onun dışında albümümüzü hazırlıyoruz. Şimdilik havadisler bu kadar.