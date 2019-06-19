Özcan Deniz, Babalar Günü'nde oğlu Kuzey'le yer aldıkları bir kareyi; "Sen yaşadığım her şeyin üzerindesin. Her şeye de değersin oğlum. Elimizden acımadan bugünümüz çalınsa da biliyorum tüm günler bizim. En yakın arkadaşım sana doğduğunda söz verdiğim gibi hep yanındayım. Babalar Günü'm kutlu oldu... " notuyla paylaştı.