Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, ‘İstanbullu Gelin’ dizisinin oyuncuları ve set ekibi, önceki akşam Maslak'taki bir mekanda düzenlenen veda gecesinde bir araya geldi. 31 Mayıs’ta final yapacak olan dizi için veda gecesi düzenleyen ekip, gece boyunca eğlendi.