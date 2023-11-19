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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Fatih'te hayatını kaybeden Özbek çocuğun ölümünde kahreden detay! - Güncel Haberler

        Özbek çocuğun ölümünde kahreden detay! Abla tutuklandı!

        İstanbul Fatih'te Özbek uyruklu 7 yaşındaki Servet Nabıev'in ölümüne ilişkin ortaya çıkan detaylar kahretti. Annesi ile birlikte ifadesi alınan 19 yaşındaki abla tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 14:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 14:34
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        Özbek çocuğun ölümünde kahreden detay!
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        İstanbul'un Fatih ilçesi Büyük Saray Meydanı Caddesi'nde geçen cuma akşamı Özbekistan uyruklu Servet Nabıev'in (7) rahatsızlandı.

        Hareketsiz halde yatan çocuğun durumundan şüphelenen anne Nilufar Nabıev, kızı Mehribonu (19) ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile birlikte gelen sağlık ekipleri, Servet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        ANNE SERBEST KALDI, ABLA TUTUKLANDI

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Servet Nabıev'in cansız bedeni, Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne Nilufar ve abla Mehribonu ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, olay akşamı kardeşini döven abla Mehribonu ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        KAVGANIN ARDINDAN DARP İDDİASI

        Olay akşamı ablası Mehribonu Nabıev ile kavga eden küçük Servet'in, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen küçük çocuğun dinlenmek üzere yatağına yattığı, ardından da hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Öte yandan, ailenin yaşı küçük 2 çocuğu da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

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