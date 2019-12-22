Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk ederken sarı-lacivertliler mücadeleyi 3-1 kazandı. İlk golü penaltıdan Max Kruse kaydederken gecenin hareketi Ozan Tufan'dan geldi. Sarı-lacivertlilerin kaptanı 32. dakikada attığı harika golle hem farkı 2'ye çıkardı hem de gündeme oturdu. Ozan Tufan için yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: