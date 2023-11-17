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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Ozan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

OZAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Ozan ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Ozan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Ozan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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OZAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Ozan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Deyişler yazarak, koşuklar dizerek duygu, imge, beğenilerimizi güzel, tatlı anlatışlarla dile getiren sanatçı.

Oğuz Türklerinin, saz ozanlarına verdikleri ad.

OZAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Ozan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ozan adını koymak caizdir.

OZAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Ozan ismini kullanan 45.857 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Ozan ismini kullanan 11.416 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Ozan ismini kullanan 2.602 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Ozan ismini kullanan 4.573 kişi bulunmaktadır.

OZAN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Ozan adındakiler yaratıcı insanlardır. Kendine özgü kişilikleri vardır. Kendilerine güvenleri tamdır. Olaylara farklı pencerelerden bakmayı severler. Yaptıkları her işte azimlidirler. Sistematik ve düzenli bir hayat yaşamak tercihleri arasında ilk sıradadır. Yazmayı ve okumayı çok severler. Günlük de tutarlar.

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