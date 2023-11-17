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İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Nuray isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

NURAY ADININ ANLAMI NEDİR?

Nuray ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Nuray adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Nuray isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

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NURAY İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Nuray ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Ayın parlaklığı, ay ışığı.

Işık saçan ay.

NURAY ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Nuray ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nuray adını koymak caizdir.

NURAY İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Nuray ismini kullanan 105.991 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Nuray ismini kullanan 21.677 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Nuray ismini kullanan 8.650 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Nuray ismini kullanan 6.591 kişi bulunmaktadır.

NURAY İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Nuray adındakiler düşüncesel ve fiziksel olarak aktif olmayı, olayların içinde kalmayı seven insanlardır. Olabildiğince çok konuyla ilgilenmek isterler. Sezgileri kuvvetlidir. Amaçları olan insanlardır. Karizmatik insanlardır. Çevrelerinde her zaman değişik farklı insanlar omlarını isterler. İletişim yetenekleri oldukça iyidir. Ancak çok fazla aktivite ile ilgilenmeleri zaman konusunda sıkıntı yaşamalarına neden olabilir.

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