Hollywood yapımı filmlerin setlerinin bizimkilerden farklı olduğunu hep duyuyoruz. Öyle bir fark var mı? Nasıl bir farktan söz ediliyor? Var ama her geçen yıl bizim setlerimiz o yapımlara aslında çok yaklaşıyor. Ancak arada maddi bir fark var. Hollywood filmlerinde gördüğüm hiçbir alet, araç - gereç bizde yok değil. Karavan aynı karavan, kamera aynı kamera... Yemek organizasyonu aynı şekilde. Sadece bunun x10’uymuş gibi düşünün. ‘Servet Operasyonu’nun çekimleri için Antalya’ya ilk gittiğimde aklım kaçtı. Çünkü uçsuz bucaksız bir karavan sırası vardı. Hatta o ara bir dizide oynayan arkadaşım bana “Sizin yüzünüzden biz karavan bulamıyoruz. Sizin orada herkes bir karavanda oturuyormuş” dedi. Hepsini almışlar. Şartlar böyle olunca her şey daha kolay oluyor.

Sonuçta 130 milyon dolar bütçesi olan bir film… Evet… Guy Ritchie şöyle çalışıyormuş... Rolüme yaklaşık 1 - 1.5 ay rol çalışmıştım hatta daha bile fazla. Rolümü artık su gibi ezberlemiştim, tavrımı oturtmuşum, rolle ilgili her şeyi biliyordum. Sete gittim, benden önce sahne çeken oyuncular, “Bildiğin her şeyi unut, her şeyi değiştiriyor. Senaryoya hiç bağlı kalmıyor” dediler. “Eyvah eyvah... Ne yapacağız?” dedim. Bir de o ara pandeminin alevli olduğu zamanlardı. Guy Ritchie karavanından hiç çıkmıyor, filmi oradan yönetiyordu. “Benim için daha az gerginlik olur en azından” diye “tamam” dedim. Gittim sete, ilk sahnem Jason Statham’laydı. Onunla tanıştık, sonra birden Guy Ritchie geldi ve “Nasıl yapalım?” dedi. Ben şimdi Guy Ritchie’e ne diyeyim? “Aklımda böyle bir fikir var” mı diyeyim? Tabii ki öyle bir şey olmadı. Sonra bütün sahneyi bir anda değiştiriverdi. Bütün replikleri değiştirdi. Bana devamlı bir sürü şey söyledi ve sonra “Haydi çekelim” dedi. Karavana geçtim, yönetmen yardımcısı vardı, ona “Ben bir ezber yapayım, bir sürü cümlem var” dedim. Bana “Çok vaktimiz var” dedi. Bizde şöyledir: Bir çekim alırsınız, ikinci çekimi alırsınız. Sizin hatanızdan dolayı üçüncü çekimi almak zorunda kalırsanız yüzler biraz asılır. Biz aslında burada onların bir haftada çektiği filmin iki katını çekiyoruz. Bunların içinde aksiyon, atlı dövüşler, patlamalar da var. Dolayısıyla biz zamanla yarışıyoruz. Onlar günde iki sayfa çekiyorlarmış.

"TABİİ Kİ BİR AN PANİKLEDİM"

Sette yaşadığınız ilginç bir olay oldu mu?

Aslında en ilginci benim rolüme 1,5 - 2 ay çalıştıktan sonra Guy Ritchie’in bana “Ne yapalım?” diye sormasıydı. Ben tabii ki bir an panikledim. Aslında bazı fikirlerim vardı. İlk Guy Ritchie filmini izlediğimde 16 - 17 yaşlarında bir lise öğrencisiydim ve filme bayılmıştım, hayran olmuştum. Adı; ‘Lock, Stock and Two Smoking Barrels'ti. Şimdi o adamla karşılaşınca ister istemez, kendisi her ne kadar istese de göz temasına aniden düşemiyorsunuz. Bir saat sonra hemen düşüyorsunuz ama ilk anda düşemiyorsunuz.

Hugh Grant, 'Servet Operasyonu'nda 'Greg Simmonds'u canlandırdı

İlk Guy Ritchie filmini izlemeden önce de oyuncu olmayı düşünüyor muydunuz?

Evet, düşünüyordum. O dönem oyuncu olmak isteyen bir çocuğa “Sen ileride Guy Ritchie filminde oynayacaksın” dense herhalde çok sevinirdi.

Kökeniniz tiyatro oyunculuğu... Pandemiden önce tiyatro oyunlarına eski yıllara oranla çok daha fazla ilgi olduğunu gördüm. Pandemi etkisinin azalmasından sonra da tekrar tiyatro oyunlarına yine büyük bir ilgi olduğunu görüyorum. Sizce bunun ana nedeni nedir?

Bana sorarsanız birkaç sebebi var. Birincisi; öncelikle tiyatro oyunlarına ilgi neden azalmıştı? Çünkü hayatımıza televizyon girmişti. Televizyon bizim için yepyeniydi, ucuzdu, herkesin hayatında kolaylıkla ulaşabileceği bir araçtı. Yıllar geçti, özellikle bugünlere geldiğimizde artık ekranlar o kadar ilgi çekici gelmiyor. Çünkü hayatımızın her yerinde. Elimizde, cebimizde, duvarların üzerinde ekranlar var ve artık o kadar ilgi çekici, o kadar ilginç değiller. Biz onlara biraz alıştık.

Ozan Ayhan, 2017'de Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde 'Gülünç Karanlık' ile 'Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı

Gördüğüm kadarıyla yapımlar daha çok canlı olarak seyredilmek isteniyor…

Ve daha da çok istenecek, göreceksiniz.

Konserlere olan ilginin artmasının nedeni de bu değil mi?

Evet, göreceksiniz daha da artacak. Ben böyle düşünüyorum. Bu kadar büyük konuşmayalım ama tiyatroya olan ilgi daha da artacak. Bizim ekranlara olan bağlılığımız yüzünden. Bu birinci sebebiydi. İkinci sebebi ise, Türk tiyatrosu 2000’lerin başında bir değişim yaşadı. Açık söylemek gerekirse biraz fazla muhafazakâr, gençlerin çok fazla içine giremediği, genellikle daha muhafazakâr, daha köşeleri tutmuş bir tiyatro anlayışı vardı. Başarısız demiyorum, yanlış anlaşılmasın, çok başarılılardı. Çok iyi hatırlıyorum, o zamanlar şöyle söylenirdi; “Bizim seyircimizin yaş ortalaması yüksek.” Aslında bu bizim sebep diye gördüğümüz şey, bir şeyin sonucuydu. Biz öyle tiyatrolar yaptığımız için seyircilerimiz öyleydi. 2000’lerde bir değişim yaşandı. Şu an Taksim’deyiz ve özellikle bu çevrede küçük tiyatrolar kurulmaya başlandı. Gençler artık seslerini duyurabilmek, kendi inandıkları tiyatroyu yapabilmek için alternatif çözümler üretmeye başladı. Ben de onlardan biriydim. Bu oda kadar salonlarda tiyatro yapıyorduk.