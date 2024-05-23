Oyunculardan destek

Ünlü oyuncuların seçtiği masallardan oluşan ve geliriyle köy okullarında okuyan çocuklara kitap desteği sağlanacak olan 'Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları' adlı masal kitabının lansmanına Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver, Destek Medya Grup Başkanı Yelda Cumalıoğlu, Herkese Kitap Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Nil Şenver, Yosun Güreli ve Gold Yapım yetkililerinin yanı sıra oyuncular Evrim Alasya ile Rahimcan Kapkap katıldı. Begüm Karamahmutoğlu, Ebru Uygun, İdil Lüleci, Ali Aksöz, Anjelika Akbar, Sedef Zaim, Özlem Denizmen, Hakan Mengüç, Uğur Arslan lansmanda yer alan isimler arasındaydı.

“Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Kitabı Olmayan Çocuk Kalmasın” sloganıyla çocuklar için bir araya gelen 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları, en sevdikleri masalları 'Ünlülerle Dünyanın En Meşhur Masalları' adlı kitapta topladı. Kitapta Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Aliye Uzunatağan ve Ceren Karakoç’un da aralarında olduğu 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncularının masallarla ilgili bakış açıları da yer alıyor.

Kitap için Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını seçen Evrim Alasya; "Çok güzel bir etkinliğe vesile olduğumu düşünüyorum. Çorbada tuzumuz olduysa ne mutlu. Okumaya destek olacak her şeyin içinde olmaya çok önem veriyorum’’ dedi. Kitap için 'Alaaddin’in Sihirli Lambası' masalını seçen Rahimcan Kapkap ise; "Projede olduğum için çok mutluyum. Umarım hayal kuran, daha çok okuyan bir ülke oluruz’’ diye konuştu.

''KİTAP OKUMAYAN ÇOCUK KALMASIN''

Herkese Kitap Vakfı Başkanı Bülent Şenver açılış konuşmasında; “Yaptırdığımız araştırmaya göre her dört kişiden yalnızca biri düzenli kitap okuyor. Herkese Kitap Vakfı olarak amacımız Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek ve yaygınlaştırmak. Bu konuda bize ne kadar çok el verirseniz o kadar başarılı oluruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında kitap okumayan çocuk kalmasın diyoruz” diye konuştu.