Oyuncular, New York'ta yürüyüş düzenledi
İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle greve giden Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), ABD'nin New York kentinde NBC Stüdyoları önünde yürüyüş düzenledi
İş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle greve giden Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), ABD'nin New York kentinde NBC Stüdyoları önünde yürüyüş düzenledi.
NBC Stüdyolarının yanı sıra Netflix, HBO, Amazon ve Paramount tesisleri önünde de gösteriler gerçekleştirildi.
Gösterilere MSNBCde Morning Joe programının sunucusu ve eski Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Charles Joseph Scarborough da katıldı.Charles Joseph Scarborough (solda)