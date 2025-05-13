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        Haberler Dünyadan Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti

        'Fear the Walking Dead' ve 'Killers of the Flower Moon' gibi filmlerde rol alan Samuel French, 45 yaşında hayata veda etti. ABD'li oyuncunun, uzun süredir kanserle mücadele ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 13.05.2025 - 12:23
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        ABD yapımı pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Samuel French, kanserle mücadelesini kaybetti. 'Killers of the Flower Moon'daki (Dolunay Katilleri) gizli FBI ajanı 'CJ Robinson' rolüyle tanınan Samuel French, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

        45 yaşında hayata veda eden Samuel French, 23 Nisan'da tedavi gördüğü hasta yatağından fotoğrafını yayımlamıştı.

        Oyuncu, Montgomery'nin yönettiği 'Monsters Within' adlı gerilim filminde rol almıştı ve bu filmdeki performansıyla 2025 Cowpokes Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Uzun Metraj) ödülünü kazanmıştı. French, filmde Cyrus karakterini canlandırmıştı.

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        #Samuel French

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