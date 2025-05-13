Oyuncu Samuel French hayatını kaybetti

ABD yapımı pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu Samuel French, kanserle mücadelesini kaybetti. 'Killers of the Flower Moon'daki (Dolunay Katilleri) gizli FBI ajanı 'CJ Robinson' rolüyle tanınan Samuel French, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

REKLAM advertisement1 45 yaşında hayata veda eden Samuel French, 23 Nisan'da tedavi gördüğü hasta yatağından fotoğrafını yayımlamıştı.

Oyuncu, Montgomery'nin yönettiği 'Monsters Within' adlı gerilim filminde rol almıştı ve bu filmdeki performansıyla 2025 Cowpokes Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Uzun Metraj) ödülünü kazanmıştı. French, filmde Cyrus karakterini canlandırmıştı.