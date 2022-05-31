Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren POCO’nun yeni amiral gemisi telefonu POCO F4 GT, Türkiye’de satışa sunuldu. Markanın oyuncu odaklı yeni telefonu POCO F4 GT, 3.0GHz hızında çalışan 8 çekirdekli 4nm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle geliyor.
İşlemci performansını yüzde 20, GPU performansını yüzde 50'ye kadar artıran Android çipseti barındıran telefonda yükseltilen UFS 3.1 ROM daha kısa yükleme süreleri için 6400 Mbps'ye kadar destekleyen LPDDR5 RAM bulunuyor.
17 DAKİKADA TAM ŞARJ
4.860 mm²'lik çift VC soğutma sistemi ile donatılan POCO F4 GT, 120W HyperCharge teknolojisiyle 17 dakikada tamamen şarj olan 4.700 mAh kapasiteli piline sahip.
Verilen bilgiye göre 1.5 milyon kez basılmayı kaldırabilen levitasyonuyla cihazda bulunan açılır tetikleyiciler 100'ün üzerinde popüler oyunda test edilmiş. Telefonda bulunan tetikleyiciler aynı zamanda oyun modu haricinde hızlı erişim amaçlı kısayol olarak da kullanılabiliyor.
Örneğin tetikleyiciler kullanılarak kamera, ekran kaydı veya el feneri kolay aktif hale getirilebiliyor. Kullanıcılar tek bir düğmeye basarak POCO'nun 480Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 120Hz yenileme hızını bir araya getiren en son 6,67 inç AMOLED ve 10-bit TrueColor düz ekranını deneyimleyebiliyor.
TÜRKİYE FİYATI 16 BİN 999 TL
POCO F4 GT'nin 12GB+256GB olmak üzere “Hayalet Siyahı”, “Zırh Gümüşü” ve “Siber Sarı” olarak üç farklı rengi bulunuyor. POCO'nun Türkiye’de satışa sunulan oyuncu odaklı yeni amiral gemisi POCO F4 GT için tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 16.999 TL olarak açıklandı.
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