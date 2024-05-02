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        Haberler Magazin Oyuncu Mert Egemen vefat etti - Magazin haberleri

        Tiyatro sanatçısı Mert Egemen vefat etti

        Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosu'nun (DAST) kurucularından Mert Egemen, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 02.05.2024 - 15:51
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        Tiyatro sanatçısı Mert Egemen vefat etti
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        Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu, yazar ve yönetmen Mert Egemen, yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını meslektaşı Mehmet Esen duyurdu.

        Mehmet Esen; "Bir ustam daha bizi bırakıp gitmiş. Türk tiyatrosunun çok önemli kilometre taşlarından biriydi. En zor zamanlarda baskılardan işkencelerden geçip yazdı, yönetti, oynadı. Bende emeği çoktur. Sevgiyle saygıyla ustam" dedi.

        Sanatçının cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Ankara İsmet Oğultürk Camii'nden kaldırılacak.

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        #Mert Egemen
        #Mehmet Esen

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