"MİLAN YOLA ÇIKTI"



Ünlü oyuncu, son olarak hastane odasından paylaşım yapmış, "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı" mesajını yazmıştı.