Ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe, vefat etti.

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Erdinç Dinçer - Hikmet Karagöz - Filiz Küçüktepe

Pek çok filmde de rol alan ve 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti. Küçüktepe, dizide Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.