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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Oyuncu Filiz Küçüktepe, vefat etti - Magazin haberleri

        Oyuncu Filiz Küçüktepe, vefat etti

        Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:56
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        Hayatını kaybetti
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        Ocak ayında, beyninde pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan oyuncu Filiz Küçüktepe, vefat etti.

        Erdinç Dinçer - Hikmet Karagöz - Filiz Küçüktepe

        Pek çok filmde de rol alan ve 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterine hayat veren Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti. Küçüktepe, dizide Hikmet Karagöz'ün canlandırdığı 'Abbas'ın eşi rolündeydi. Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada; "Oyuncu Filiz Küçüktepe’ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

        Filiz Küçüktepe'nin cenazesi, 21 Mart (Yarın), öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Kurtköy'deki Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda annesinin yanındaki mezara defnedilecek.

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        #Filiz Küçüktepe

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