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Oyun sektöründe hedef 307 milyar dolar

Dünya çapında büyümeye devam eden oyun sektörünün 2027 yılına kadar 307 milyar dolarlık bir toplam pazar hedefi olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin önde gelen oyun bilgisayarı üreticilerinden Monster da, büyüyen pazar içerisinde Avrupa ve Amerika'ya açılarak büyümesini sürdürmeyi hedeflediğini açıkladı

Giriş: 15.06.2023 - 15:06 | Güncelleme: ABONE OL
Oyun sektöründe hedef 307 milyar dolar

Pandemi ile birlikte teknoloji dünyası büyük bir atılım yaptı. Pandemi sonrası dönemde ise birçok teknoloji firmasının hedeflediği yerde kalamadığı gözlemlendi. Ancak oyun piyasası genel trendin dışında bir hareket ile pandemide yakaladığı seyri sabit olarak devam ettiriyor. Büyümesini sürdüren oyun piyasasının 2027 yılına kadar global çapta 307 milyar dolarlık bir toplam pazara sahip olacağı öngörülüyor. Bu da Hollywood ve müzik piyasasının tamamından fazla bir pazara denk geliyor.

Türkiye'nin de önde gelen oyun bilgisayarı üreticilerinden Monster Notebook gerçekleştirdiği toplandıda global pazarlardaki büyümesini artırarak ABD pazarına da giriş yapacağını açıkladı.

GLOBAL PAZARLARDA YARIŞMA PLANI

IPSOS Oyuncu Bilgisayarı Araştırması’na göre Türkiye’de oyun bilgisayarı denildiğinde akla gelen ilk marka olan Monster Notebook, yaptığı açıklamaya göre ileri teknolojiye erişen oyuncuların oyun performanslarını da yükselterek global standartlarla yarışır hale geldiğini vurguladı.

Yerli teknoloji şirketi, Türkiye’nin yanı sıra Lefkoşa’daki mağazasıyla Kıbrıs’ta yürüten, Dubai’deki operasyonlarıyla Suudi Arabistan, Kuveyt, Mısır gibi ülkelere açılacak olan Avrupa’daki operasyonlarını ise Berlin’in en merkezi bölgesi Alexanderplatz meydanında bulunan mağazasından yönettiğini belirtti. Avrupa bölgesinde ve Birleşik Krallık’ta büyümeye odaklanan şirket, 2020’nin Eylül ayında başlattığı Avrupa operasyonlarına İngiltere merkezli olarak hız vermiş durumda. Yüksek performanslı donanım konfigürasyonlarını global kullanıcılarına da müşteri memnuniyeti prensibiyle ulaştıran Monster Notebook, Amerika pazarına giriş noktasında da kararlı bir biçimde ilerlediğini vurguladı.

GLOBAL OYUNCULARLA ORTAK ÇALIŞMALAR

Monster Notebook Ticari Genel Müdür Yardımcılığı (CCO) Koray Yıldız, Monster Notebook, Türkiye başta olmak üzere, Almanya, İngiltere, Dubai ve Kıbrıs’ta kullanıcılara yenilikçi teknolojilerini ulaştırmaya devam ediyor. Yenilenen ve güçlenen kurumsal yapımız sayesinde Monster’ın global yolcuğunu sağlam ve sarsılmaz temellere oturtmaya kararlıyız. Gerek hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız gerekse iş ortaklarımız ile yapmakta olduğumuz projelerimizle, Monster’ın gücünü dünyada birçok noktada duyurmaya devam edeceğiz. Intel, Microsoft, Nvidia gibi global oyuncularla sağlıklı ilişkilerimizi sürdürecek, iş birliklerimizi yeni oyuncularla derinleştireceğiz. Büyüyen oyun pazarı içerisinde biz de büyüme hedefi içerisindeyiz 2027'ye kadar satışlarımızı 3 katına çıkartmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

"E-SPOR TURNUVALARIYLA KULLANICIYI ÇEKİYORUZ"

Yeni nesil kullanıcıların pazalama organizasyonlarından çok daha fazlasına ilgi duyduğunu vurgulayan Koray Yıldız, "Biz yeni nesil kullanıcıları yakalamayı hedefliyoruz. Oyun severler, pazarlama odaklı projelere değil kendilerinin yanında olan markalara ilgi duyuyor. Biz de bu doğrultuda, e-Spor turnuvalarına odaklanıyoruz. Bu turnuvaları organize edip, global çapa genişletmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"OYUN KONSOLU PLANIMIZ VAR"

Farklı bilgisayar üreticilerin konsol benzeri oyun cihazları ürettiğine dikkat çekilen soru üzerine Koray Yıldız, "Bizim de gelecek dönem için bulut tabanlı oyun oynatma formatından yararlanan ciahazlardan çok daha yukarıya çıkacak ve oyun performansını çok daha yukarıya çekecek ola nbir ürün çıkartmak için çalışmalarımız var. Yakın zaman içerisinde bunu da duyurmayı planlıyoruz" dedi.

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