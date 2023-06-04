Oyun dünyasını 2023’te neler bekliyor

Sony’nin Playstation Showcase 2023 organizasyonunu gerçekleştireceğini duyurmasının ardından kulislerde birçok yeni oyun gösterimi dedikodusu dönmeye başlamıştı. Her ne kadar bu dedikodular gerçeği yansıtmasa ve GTA 6, Sinent Hill 2 gösterimi gibi büyük oyunların şu anda yalnızca söylentiden ibaret kaldığını gördük. Ancak oldukça uzun bir gösterim ile oyun severlerin beğenisine sunulan Spider-Man 2’nin yanı sıra, Metal Gear Solid 3 remake, Final Fantasy XVI, Assasins Creed Mirage, Alan Wake 2 gibi oyunlar ön plana çıktı. Organizasyonda yalnızca oyunlar değil Playstation’un kablosuz kulaklıkları ve uzaktan oynamaya yönelik yeni ekranlı kumandası da göserildi. Ocak ayından bu zamana kadar piyasaya sürülen ve dikkatleri üzerine toplayan oyunlar, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4 Remake, Minecraft Legends, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, gibi oyunlar seneyi hareketli bir sene haline getirmeyi şimdiden başarırken, yılın ikinci yarısının da oldukça hareketli olabileceğini görüyoruz. İşte hem Playstation Showcase 2023 etkinliğinden, hem de 2023 yılında tanıtılması ve piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyunlardan öne çıkanlar... DIABLO IV

Serinin dördüncü oyunu büyük bir beklenti ve sükse ile yıla giriş yaptı. Sinematik videoları ile de heyecanı doruğa taşıyan oyun geçtiğimiz ay içerisinde birkaç hafta sonu deneme günleri ile hem server testleri yaptı hem de oyun severlere bu heyecanı deneme imkânı verdi. Blizzard'ın efsanevi aksiyon-RPG serisi, 2023'te geri dönerken bir açık dünya oyunu olarak piyasaya çıkıyor. Bu hafta sonu ön sipariş verenlerin servera adım atabildiği bir aşamaya geçilirken 6 Haziran’dan itibaren Diablo oyun severlerin tamamını ağırlamaya başlayacak. 18 yaş sınırı olan Diablo 4, büyük kötü Lilith'in etrafında dönen bir hikâye ile serinin karanlık köklerine geri dönüyor. Eski oyun yönetmeni Luis Barriga filmi gotik, ortaçağ ve "umuttan yoksun ve şeytanlar tarafından kuşatılmış kasvetli ve paramparça bir cehennem manzarası" olarak nitelendiriyor. TÜRKÇE DİL DESTEĞİ VE PLATFORMLAR ARASI OYUN Diablo IV WindowsPC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 ve PlayStation4'te üzerinden oynanabilir olacak. Bununla birlikte tüm platformlar için çapraz oynanabilme ve çapraz ilerleme mevcut olacak. Konsollarda dört oyuncuya kadar aynı ekrandan co-op imkânı da oyunculara sunulacak. Oyunun Türkçe desteği olacağı da açıklandı. Diablo Genel Müdürü Rod Fergusson, Türkiye'deki ve dünyadaki Türk Diablo oyuncularına, hayranlarına ve topluluğuna yönelik bir video mesajıyla duyurdu: "Diablo IV'te Türkçe dil desteğini sağlayacağımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum.” STREET FIGHTER 6 Serinin 2016'dan bu yana ilk yeni girişi olan Street Fighter 6, Dünya Turu modu için sağlam bir karakter yaratıcısı sunarak özel dövüşçünüzün Street Fighter efsanelerini ele geçirmesine ve hareketlerinde ustalaşmasına olanak tanıyor. Lansmandaki 18 dövüşçü arasında seri zımbalar Ken, Ryu ve Chun-Li'nin yanı sıra yeni gelenler Jamie ve Kimberly de var. Haziran ayında oyun piyasasına çıkan oyun PS5, PS4, Xbox Series X|S ve PC platformarında oynanabilecek. FINAL FANTASY XVI

Final Fantasy 16, yılın en heyecanla beklenen oyunlarından bir tanesiydi. Playstation Showcase 2023 etkinliğinde üçüncü taraf oyunu olarak tanıtılan oyun FF16, Pokemon Legends: Arceus gibi yarı açık dünya oyunlarına benzer alan tabanlı tasarım için selefinin açık dünyasında işlem görüyor. Yapımcı Naoki Yoshida, bu kararın "oyunculara oyunun gerçekten küresel ölçeği hakkında daha iyi bir fikir vermek" için alındığını söylüyor. Oyuncular, kahraman Clive Rosfield'ı gerçek zamanlı, hızlı tempolu savaşlarla kontrol ederken, eşlik eden karakterler AI tarafından kontrol edilir. Final Fantasy 16, PS5'e özel oyunlardan bir tanesi olarak piyasaya sürülüyor. Yayınlanan fragman videosu ile dikkatleri üzerine toplayan oyun, 22 Haziran tarihinde oyun dünyası ile buluşacak. ALAN WAKE 2

Remedy, kült hikaye odaklı Xbox 360 oyununun devamı olan Alan Wake 2 ile bağlantılı evrenini genişletiyor. Stüdyonun ilk hayatta kalma korku oyunu olarak faturalandırılıyor, ancak gerçek Remedy tarzında, korku şok değerinden ziyade hikayeye hizmet edecek. Kreatif direktör ve baş yazar Sam Lake, "psikolojik, katmanlı, derin bir gizemin içine dalmak" beklediğini söyledi. Alan Wake 2 için piyasaya çıkış tarihi olarak 17 Ekim 2023 olarak duyuruldu. SPIDER-MAN 2

Playstation etkinliğinde yeni oyunlardan en çok ön plana çıkanı Spider-Man 2 oldu. Serinin bu yeni oyunu için henüz resmi bir çıkış tarihi verilmemiş olsa da etkinlikte en uzun oyun içi video ile gözler önüne serilen olması, en hazırlar arasında yer aldığını gösteriyor. Hem Spider-Men: Peter Parker hem de Miles Morales'i içeren uzun bir oynanış videosu ile tanıtılan bu yeni oyunda Pete'in yeni hareket seti Symbiote Suit'in etrafında dönerken, Miles'tan da gösterişli yeni hareketler gördük. Fragman ayrıca başka bir Spidey kötü adamını da ortaya çıkardı: Avcı Kraven. İki karakterin de ayrı ayrı kullanılabileceği görevler içeren oyunun bir hikaye seti etrafında olacağı görülüyor. METAL GEAR SOLİD 3 REMAKE Sony’nin etkinliğinde dikkatleri üzerine çeken oyunların başında da PlayStation’a özel olarak tasarlanan, Metal Gear Solid: Snake Eater'ın yeniden yapımının duyurulması oldu. Ancak oyunun kendisi henüz gösterilmedi. Bunun yerine Snake'in büyük açıklamasına giden büyük, gizemli bir teaser fragmanı aldık. PlayStation ayrıca Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty ve bu sonbaharda PlayStation 5'e gelecek olan Metal Gear Solid 3: Snake Eater'ı içeren Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1'i de duyurdu. ASSASSIN’S CREED MIRAGE

Assassin's Creed’in bu yeni oyunu Assassin's Creed Mirage’ın çıkış tarihi duyuruldu. Bu yeni oyun 12 Ekim'de Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC ve Amazon Luna'ya geliyor. PlayStation, arka arkaya birkaç hedefi işaretlemenizi ve öldürmenizi sağlayan Assassin's Focus adlı yeni bir özelliği ortaya çıkarırken, serinin bu yeni oyunun bir son oyunlardaki oyun motorunun yerine, daha gizlilik odaklı, serinin ilk oyunlarına daha benzer bir yapıyla ve dövüş mekanikleriyle sunulacağı da belirtiliyor. PS Showcase 2023’te gösterilen özel fragmanda da bu eskiye dönüş gözer önüne serildi. DRAGON’S DOGMA 2 Merakla beklenen büyük oyunlardan bir tanesi de Dragon's Dogma 2. PS Showcase etkinliğinde nihayet resmi olarak tanıtıldı. Elbette devasa bir ejderha da dahil olmak üzere bir ton canavarı gösteren yeni bir fragman yayınlandı. Bu, on yıldan uzun bir süredir ilk yeni ana hat Dragon's Dogma oyununa işaret ediyor. Devam filmi hakkında, RE Engine'de geliştiriliyor olması dışında henüz çok az şey biliniyor. 2023’ün ilerleyen döneminde piyasaya çıkacak oyunlar arasında Super Bomberman R 2, Mortal Kombat 1, Alone in the Dark, Suicide Squad: Kill the Justice League, Payday 3, The Day Before, Starfield, Hades 2, Forza Motorsport gibi özel oyunlar da yer alıyor.

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