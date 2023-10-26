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        Haberler Magazin 'Oyun Bitti’nin galası yapıldı

        'Oyun Bitti'nin galası yapıldı

        Airsoft temalı aksiyon filmi 'Oyun Bitti'nin galası oyuncuları, teknik ekip ve sinema sektöründen konukların katılımıyla gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 26.10.2023 - 10:08
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          Airsoft temalı aksiyon filmi 'Oyun Bitti', 27 Ekim Cuma günü vizyona giriyor. Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök’ün paylaştığı filmin galası yapıldı. Film ekibi, geceye tam kadro katıldı.

          Yapımını Yakamoz Film’in, yapımcılığını Yakup Korkusuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökhan Arı’nın oturduğu 'Oyun Bitti'de başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök paylaştı. Gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen film ekibi, yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Z KUŞAĞI İLGİ GÖSTERECEK
          Yönetmen Gökhan Arı: 'Oyun Bitti', hem aksiyon hem gerilim tadında, örneği olmayan bir yapım. Dünyada çekilmiş olan ilk Airsoft temalı film. Özellikle Z kuşağının çok fazla izleyeceğini düşünüyorum. Cuma günü itibarıyla film artık tamamen izleyicilerin.
          Yapımcı Yakup Korkusuz: Yönetmenimiz güzel anlattı, dünyanın ilk Airsoft temalı filmini yapmış bulunmaktayız. Heyecanlıyız. Nasıl bir film olduğuna ise seyircimiz izleyip karar versin.
          Can Nergis: Yönetmenimizin söylediği gibi, özellikle Z kuşağını ilgilendiren bir film. Şu an bütün yeni nesil dijital dünyada bu tarz oyunlar oynuyor. Biz de bu oyunlara yönelik bir iş yaptık. Gerçekten ekipteki herkes elinden geleni yaptı. Ben hepsine minnettarım. Yönetmenimiz ve yapımcımız da her isteğimizi yerine getirdi. Çok neşeli bir setti. Yeni nesli davet ediyorum; mutlaka izlemelisiniz!
          İlker Aksum: 'Oyun Bitti', bir aksiyon-macera filmi. Benim kaçıncı filmim, artık bilmiyorum. Yönetmenimiz ve yapımcımız enteresan bir senaryo getirdi. Genç dostlarımız da tüm güçlerini vererek çalıştılar. Ben filmde organizasyonu yapan kişiyim, o nedenle rolümde çok aksiyon yok. Kaliteli bir film olduğuna inanıyorum. Ve sadece Z kuşağını değil, herkesi bekliyorum. Artık sinemayı hareketlendirmemiz lazım. Seyircimizden rica ediyorum; bizi yalnız bırakmayın, bu sektörü yalnız bırakmayın. Sinema, muasır ve medeni devletlerin önemli aksiyonlarından birisidir.
          İlay Erkök: Çok güzel bir sinerji yakaladık ekip olarak. Oyun içinde oyun var filmde. Ters köşeler seyirciyi şaşırtacak. Arkadaşlarımın zorlandıkları sahneler oldu ama benim için çok rahattı çekimler. Çünkü iki rol arkadaşım sürekli omuzlarında taşıdı beni. Hep taşındım, hiç yorulmadım. Çuval gibiydim biraz.
          Melih Selçuk: Böyle farklı türde bir iş yaptığımız için çok mutluyum. Severek oynadım. İlk kez bir aksiyon filminde rol aldım. Zordu ama çok keyifliydi. Herkese iyi seyirler diliyorum.

          Senaryosunu Taner Şahin’in yazdığı aksiyon-gerilim türündeki 'Oyun Bitti'nin oyuncu kadrosunda Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız da yer alıyor. Film, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide yaşanan kıyasıya bir mücadeleyi beyazperdeye taşıyacak.
          Filmin konusu şöyle: Airsoft oyunlarına meraklı 'Cenk', 'Cihan' ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider. Ancak oyun başladıktan kısa bir süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir! Artık Rus takımı avcı, 'Cenk', 'Cihan' ve arkadaşları ise avdır...

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
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