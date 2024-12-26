Oytun Erbaş'tan tepki çeken asgari ücret yorumu: Kuru fasulye de protein, et de protein. Fakir hayat en sağlıklı hayattır

Oytun Erbaş'tan tepki çeken asgari ücret yorumu: Kuru fasulye de protein, et de protein. Fakir hayat en sağlıklı hayattır

Yapılan yüzde 30'luk zam ile 2025 yılında asgari ücret net 22 bin 104 lira oldu. Yapılan zam birçok kesim tarafından tartışılırken Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın bir televizyon programında yaptığı açıklamalar özellikle sosyal medyada tepki çekti. Programda "Kuru fasulye de protein, et de protein. Mütevazılığı öğrenmemiz gerekiyor. Asgari ücret 50 olsa, 50 harcar insanlar. Fakir hayat en sağlıklı hayattır" açıklaması sosyal medyada tepki topladı.

REKLAM advertisement1 Sosyal medya kullanıcıları, Erbaş'a Erzurum'un ünlü yemeği cağ kebabını överken çekilmiş görüntüleriyle tepki gösterdi. Kullanıcılar ayrıca "Kuru fasulye ile et arasındaki protein türü farklı" olduğunu belirtti. Fotoğraf ve video: Sosyal medya