ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ DİZİNİN KONUSU NEDİR?



1960'lı yılların sonunda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadele anlatılmaktadır. Geçen bu olayları Cemile'nin küçük oğlu Osman anlatmaktadır. 3. sezonda 12 Eylül Darbesi anlatılmaktadır. Dizinin tekrar bölümleri her gün saat 14.00 da Kanal d' de yayınlanmaktadır.