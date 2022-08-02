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Öyle Bir Geçer Zaman ki ne zaman çekildi ve oyuncuları kimlerdir? Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi nerede çekildi?

Uzun yıllar sonra yeniden ekranlara gelen Öyle Bir Geçer Zamanki dizisi gündem oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl gibi usta oyuncuların paylaştığı dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin ne zaman ve nerede çekildiği ile oyuncularına ilişkin bir araya getirdik...

02.08.2022 - 16:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • 14 Eylül 2010 tarihinde ilk bölümü yayınlanan dizi döneminin en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Kanal D'de yayınlanan dizi Ali Kaptan ve ailesinin dramatik öyküsünü anlatıyor. Yaklaşık 3 sezon süren dizi, 18 Haziran 2013 tarihinde final bölümüyle sona erdi. İşte dizi ile ilgili diğer bilgiler...

  • ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Dönemin reyting rekorlarını kıran dizi İstanbul Unkapanı semtinde çekildi. Unkapanı Zeyrek Bölgesi'nde dizi için 9 ev tamamen restore edildi ve 51 adet ev boyanarak diziye dâhil oldu.

    İsmini erkin Koray'ın unutulmaz Öyle Bir Geçer Zaman ki parçasından alan dizinin yapımcılığını D Production ve A. Cengiz deveci üstlenmiştir.

  • ÖYLE BİR GEÇER ZAMAN Kİ DİZİNİN KONUSU NEDİR?

    1960'lı yılların sonunda, kocasının kendisine yaptığı onca kötülüğü ve yaşadığı aile dramını unutamamış, bir evladını torununun doğumunda kaybetmiş bir annenin ve aynı zamanda kendisine ait bir konfeksiyon atölyesinin sahibi olan Cemile'nin, kızları Berrin ve Aylin; oğulları Mete ve Osman, kayınvalidesi Hasefe Hanım, damatları ve torunları ile verdiği mücadele anlatılmaktadır. Geçen bu olayları Cemile'nin küçük oğlu Osman anlatmaktadır. 3. sezonda 12 Eylül Darbesi anlatılmaktadır. Dizinin tekrar bölümleri her gün saat 14.00 da Kanal d' de yayınlanmaktadır.

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