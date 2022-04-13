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Öykü Karayel: Oğlumu çekmenizi istemiyorum

Önceki gün Roman ile birlikte objektiflere yansıyan Öykü Karayel, muhabirlere, "Arkadaşlar oğlumu çekmenizi istemiyorum." diyerek, ricada bulundu. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından oğlu Roman’la fotoğraflarını paylaşırken böyle istekte bulunması ise şaşırttı

13.04.2022 - 09:02 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Öykü Karayel, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Roman ile vakit geçiren Karayel, çocuk oyun alanında oğluyla gönlünce eğlendi.

  • "OĞLUMU ÇEKMENİZİ İSTEMİYORUM"

    Keyifli anlar yaşayan Öykü Karayel, ardından muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark etti.

    Ünlü oyuncu, basın mensuplarına, "Arkadaşlar oğlumu çekmenizi istemiyorum. Çocuğumu çekmeyin, anlayış gösterin." diyerek, ricada bulundu.

    Karayel'in sosyal medya hesabından oğlu Roman’la fotoğraflarını paylaşırken böyle istekte bulunması ise şaşırttı.

  • OĞLUNUN YÜZÜNÜ GÖSTERMİŞTİ

    Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Can Bonomo, geçtiğimiz yıl eylül ayında oğlu Roman'ın yüzünü ilk kez göstererek, kural bozmuştu. 

  • "BİRBİRİMİZİ ANLAYABİLİYORUZ"

    Öte yandan 2018'de Bonomo ile nikah masasına oturan Karayel, samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Öykü Karayel, "Sanatçı bir adamla evli olmak nasıl bir his?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Birbirimizin yaratım sürecindeki birtakım stresleri ve kaygıları anlayabiliyoruz. Bu konularda birbirimizi sakinleştirip, destek olabiliyoruz. Bu tarafıyla çok güzel ama şahsi olarak birbirimizin alanlarına müdahil olmuyoruz. Zaten ikimiz de farklı alanlardayız. Can gibi bir sanatçıyla birlikte olmak beni her anlamda besliyor. Çünkü Can çok yönlü biri ve sanatın birçok dalıyla ilgili. O anlamda ondan çok şey öğrenip çokça takdir ve gurur duygusu yaşamama sebep oluyor." demişti.

  • "ANNELİK GÜVEN DUYGUSU GETİRİYOR"

    Anneliğin enteresan bir duygu olduğunu da dile getiren Karayel, "Çok korkarak ya da üzerine deli gibi kafa patlatıp, çok düşünerek anne olmadım. Güven duygusu getiren bir şey annelik. Çünkü anne olduktan sonra insan yapamayacağı hiçbir şey yokmuş gibi hissediyor." açıklamasını yapmıştı.

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