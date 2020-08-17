Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında, nereli? soruları magazinseverler tarafından merakla araştırılıyor. Biz de sizler için oyuncu Öykü Karayel'in oynadığı dizi ve filmleri araştırdık...

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da doğan Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi mezunudur. İkiz kardeşi vardır. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Henüz konservatuvar öğrencisiyken, Tiyatro Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından Ayşe rolünü oynamaya hak kazandı.

İlk profesyonel deneyimi olan; Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı tiyatro oyunundaki Ayşe rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı. Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekip 20 yaşında oyuncu olmuştur. Kuzey Güney adlı tv dizisinde, Cemre Çayak karakterini canlandırmıştır. 2014 yılındaki ilk oyunu Moda Sahnesinde Katil Joe ile seyircilerin karşısına çıkıyor. Kara Para Aşk adlı tv dizisine 30. bölüm ile dahil olmuş ve dizide İpek karakterini oynamaktadır.

OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yıl Yapım Rol Notlar Tür 2011-2013 Kuzey Güney Cemre Çayak Tekinoğlu Başrol Dizi 2014-2015 Kara Para Aşk İpek Yardımcı rol Dizi 2015 Bulantı Aslı Başrol Film 2015 Toz Azra Naziri Başrol Film 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Dilruba Sultan Yardımcı rol Dizi 2017-2018 Kalp Atışı Eylül Erdem Başrol Dizi 2017 İşe Yarar Bir Şey Canan Başrol Film 2018 Put Şeylere Elif Başrol Film 2018-2019 Muhteşem İkili Yağmur Bulut Başrol Dizi 2019 Jet Sosyete Sinem Konuk oyuncu (45. bölüm) Dizi