Levent Kırca’dan boşandıktan 3 sene sonra Ali Karagöz’le ilişki yaşamaya başladığını açıklayan oyuncu, “Ali Karagöz’le 7 yıl ilişki yaşadık. Boşandıktan sonra hep huzur derdim, gerçekten çok huzurlu bir insan çıktı karşıma. Beraberken hastalığım ortaya çıktı. Hastalığımda da çok destek oldu. Ona çok minnettarım” dedi.



Meme kanserini yenen Başar, tedavi süreci hakkında da konuştu:



“Her şerde bir hayır vardır. Allah bana kanserin tedavi edilebilecek olanını verdi. Ben hep perukla dolaştım ama dostlarımın arasında şapka çıkarır gibi koyardım peruğu bir köşeye, hiç dert etmedim. Moralimi hep yüksek tuttum.”