Oy pusulaları okullara böyle taşındı!

23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi hazırlıkları tamamlandı. İlçe seçim kurullarında okullara göre hazırlanan oy torbaları, bugün saat 05.00'ten itibaren görevlilere polis eşliğinde teslim edildi.
DHA'nın haberine göre; İstanbul'daki bugün 10 milyon 560 bin 963 seçmenin kullanacağı içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait birleşik oy pusulalarının bulunduğu mühürlü torbalar, ilçe seçim kurullarında görevlilere tutanaklarla teslim edildi.
OY TORBALARI EL ARABALARI İLE TAŞINDI
İstanbul’daki 39 ilçede olduğu gibi Avcılar’daki İlçe Seçim Kurulu’nda 34 ayrı bina için mühürlenen 877 oy çuvalı saat 04.30'dan itibaren gelen görevlilere saat 05.00'te teslim edildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin korumasında görevliler tarafından el arabalarına yüklenen oy çuvalları, Avcılar Belediyesi ve İETT otobüslerine yine polis gözetiminde yüklendi. 34 okul yöneticisinin teslim aldığı oy torbaları okullara götürülerek müdür odalarına götürüldü. Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek oy torbaları seçim artından oy dağılımının tespit edilmesi ile birlikte yine polis korumasında ilçe seçim kuruluna taşınacak. Avcılar Seçim Kurulu Müdürü Nergis Çağlar, Bina sorumlularına saat 05.00'ten itibaren oy torbalarını teslim ettik. Arkadaşlarımıza polisler nezaret ediyor dedi.
Saat 04.30'da gelerek ilk oy torbalarını teslim alan Avcılar'daki en fazla seçmenin oy kullanacağı Leyla Bayram İlkokulu Müdürü Mustafa İsmail Akçay, "Oy torbalarını teslim almaya geldik. Seçim hayırlı olsun" dedi.
Seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak. Bugün yapılacak seçim için tek sandıkta oy kullanacak. Listelerde hata nedeniyle kalan ölü ve kısıtlı seçmenlerin adının yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşülecek. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde olduğu için 23 Haziran'da 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak. Açıklamaya göre, 31 Mart'ta askerde olup 23 Haziran'a kadar terhis olanlar da seçmen listesinde yer almadığı için oy veremeyecek.
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