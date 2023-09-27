Ouick Finans'a altın ödül

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Türkiye Sigorta Birliği’nin düzenlediği 12. Sigorta Haftası kapsamında gerçekleşen 2. Uluslararası Sigorta Zirvesi’nde yer alan ve PSM (Payment System Magazine) tarafından, sigortacılığın gelişmesini hedef alan inovatif ürün ve hizmetleri desteklemek amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen Smart-i Awards (Smart Insurance Awards) ödül töreni 26 Eylül’de Swissotel’de gerçekleşti.

Smart-i Awards ödüllerinde Poliçe Prim Kredisi ürünü ile finale kalan Quick Finans En İnovatif Ürün, Hizmet, Proje kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.

SİGORTA VE KREDİ BİR ARADA

Sigorta ve Finans sektöründen yüzlerce başvuru arasından yapılan değerlendirme sonucunda verilen ödülü Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ aldı.

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Konu hakkında konuşan Karadağ; “Türkiye’de ilk defa bir Sigorta Grubu tarafından kurulan finansman şirketi vizyonu ile sigorta ve kredi ürünlerini bir arada, bütünleşik ürünler olarak sunma iddiasıyla yola çıktık. Finansal teknolojiler (fintech) ve sigorta teknolojileri (insurtech) kavramlarını buluşturan bir ‘finsurtech’ yaklaşımı ile gömülü finans ürünü olan ‘Poliçe Prim Kredisi’ni geliştirerek Türkiye’de ilk defa uygulamaya aldık. Bu şekilde, SEDDK Başkanımız Sayın Mehmet Akif Eroğlu’nun Zirvedeki konuşmasında ifade ettiği gibi; geleneksel yöntemlerden uzaklaşarak, yenilikçi bir anlayışla müşteriye fayda sağlayacak, finansal kapsayıcılığı yüksek bir ürün geliştirmiş olduk.

Quick Sigorta, Grup teknoloji şirketimiz Valde ve ana yazılım sağlayıcımız Cybersoft’un ortak çalışmaları ile geliştirilen inovatif ürünümüzü aşamalı olarak tüm sektörün kullanımına sunmayı planlıyoruz. Sigorta Sektörü’nün önemli bir ihtiyacını karşılayacak olan ürünümüzle hem ticari hem de bireysel poliçe müşterilerinin artan poliçe prim tutarlarının poliçe süresine kadar esnek taksitlendirilmesi ile nakit akışlarına uygun olarak ödemelerini kolaylaştırmaktayız. Böylelikle acentelerimiz poliçe teklifini sundukları anda, alternatif bir finansal çözümle müşterilerine Poliçe Prim Kredisi’ni önererek poliçe alımlarında esneklik sağlamaktadır.

Quick Finans’ın henüz ilk yılında, sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan Smart-i Awards’ta Altın ödülü kazanmış olmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağı olduğu gibi, bundan sonraki inovatif ürün ve hizmet geliştirme çalışmalarımızda motivasyonumuza önemli bir güç katacaktır.” dedi.

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“DEĞİŞİM İÇİN ÖNEMLİ BİR REFERANS”

TSB Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar da konuşmasına Smart-i Awards’ı sektörün değişimi yolunda önemli bir referans olarak görüp destelediklerini vurgulayarak başladı. Yaşar, sigortacılık sektörünü daha da ileriye taşımak için geliştirilen inovatif ürün ve hizmetlerin önünü açmak, inovatif projelerin gelişimindeki deneyimleri, tecrübeleri yayarak, daha çok yeni nesil sigorta teknolojileri ve fikirleri üretmek, bunların sigorta sektörüne entegrasyonunu sağlamak ve verimliliğini artırmak için bu programın önemine dikkat çekti.

Sigortalılık oranının artırılmaya çalışıldığı bu süreçte sektörü büyütmenin, sigortalı faydasına yeni ürünler geliştirip kullanımını yaygınlaştırmanın yolunun da inovatif ürün ve fikirlerin önünü açmaktan geçtiğini belirten Yaşar, “Her alanda olduğu gibi sigortacılığın geleceğini de müşteriler şekillendiriyor. Müşteri ihtiyaçları ve hedefleri tüm paydaşlar için büyüme stratejileri ve inovasyon gündemi hakkında içgörü sağlıyor” dedi.