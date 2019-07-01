Otomobillerde ÖTV indirimi bugün itibarıyla sona erdi. Geçen yıl kasım ayında başlatılan ve iki kez uzatılan uygulamayla motor hacmi 1.6 litre altında kalan modellerin ÖTV oranlarında 15 puan indirime gidilmişti. Sektör temsilcileri uygulamanın devamını, hatta daha yüksek bir indirim oranıyla devamını talep ederken hükümetin henüz bu konuda bir adım atıp atmayacağı bilinmiyor.

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamada bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, 2019 sonuna kadar otomobil grubunda motor hacmi 1.600 cc’yi aşmayan araçlarda ve ticari araç grubunda ÖTV’nin sıfırlanmasını ve KDV indiriminin yüzde 1 olarak devam ettirilmesini önerdi.

PAZARDA YÜZDE 50 DARALMA YAŞANDI

Bilaloğlu, yazılı açıklamasında “ Önlemlere rağmen otomotiv toplam pazarı 2018’de yüzde 35 daralırken, 2019 Ocak-Mayıs döneminde ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 azalarak 156 bin 990 adet oldu. Otomotiv pazarı 5 yıllık ocak- mayıs ayı ortalama satışlarına göre de yüzde 51.4 azaldı. Otomotiv ekosisteminin, en önemli parçalarından ve 80 bin kişiye istihdam sağlayan yetkili satıcıların da bu süreçte ticari faaliyetlerinin sektörün ihtiyacına cevap veren düzenlemelerle desteklenmeye devam edilmesi sürdürülebilirlikleri bakımından gereklidir” ifadelerini kullandı. Benzer bir şekilde İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de otomotivdeki KDV ve ÖTV indirimlerinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılması çağrısı geldi.

KDV MİKTARI DA YÜKSELİYOR

Peki ÖTV indiriminin şimdilik sona ermesi fiyatlara nasıl yansıyacak? Ulaştığımız galeriler fiyatların yeniden belirlendiğini belirtirken, bazı markaların internet sitelerinde de benzer bir şekilde fiyat listelerinin güncellendiği uyarısı çıkıyor. İndirim kapsamında vergi öncesi değeri 70 ila 120 bin lira olan 1.6 altındaki motora sahip otomobillerden yüzde 35 ÖTV alınıyordu. Şimdi bu oran yeniden yüzde 50'ye yükseldi. Araçlarda yüzde 18'lik KDV, ÖTV eklendikten sonraki meblağ üzerinden hesaplanıyor. Dolayısıyla ÖTV oranının artması miktar olarak ödenen KDV'nin de artması anlamına geliyor. Buna göre vergi öncesi değeri 100 bin lira olan bir aracın satış fiyatı ÖTV indiriminin sona ermesiyle 159 bin 300'den 177 bin liraya yükseliyor.

Vergi öncesi 100 bin TL değerindeki bir aracın satış fiyatı 17.700 TL artacak ÖTV indirimi varken ÖTV indirimi olmadan Vergisiz satış tutarı 100.000 100.000 ÖTV oranı (%) 35 50 ÖTV Tutarı 35.000 50.000 KDV Oranı(%) 18 18 KDV Tutarı 24.300 27.000 Toplam vergiler 59.300 77.000 Satış bedeli 159.300 177.000

Vergi öncesi fiyatı 120 bin lişra ve üzeri otomobillerde de ÖTV oranı yüzde 45'ten yeniden yüzde 60'a çıkmış durumda. Bu da lüks araçlardaki fiyat artışının 20 bin liranın üzerine çıkmasına yol açacak. Oran olarak bakıldığında ise eğer yeni bir ÖTV indirimi gelmezse otomobillerin satış fiyatında ortalama yüzde 11'lik bir artış yalşanacak.

Model ÖTV indirimi varken (TL) ÖTV indirimi olmadan (TL) Fark(TL) Mercedes C180 Comfort 207.000 228.000 21.000 Audi A3 Sedan 1.0 Turbo FSI 206.000 227.000 21.000 Volkswagen Passat 1.5 TSI 181.468 201.631 20.163 Toyota Corolla 1.6 Advance 91.000 101.500 10.500

İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR ETKİLENECEK

ÖTV indirimi sıfır araçlar için uygulanmış olsa da araçların 'sıfır' fiyatlarındaki düşüş ikinci el pazarındaki fiyatları da etkilemişti. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, geçtiğimiz yıl uygulanmaya başlanan ÖTV indiriminin ardından sıfır araç fiyatlarında yüzde 10 civarında düşüş olurken ikinci el araçların fiyatlarındaki düşüşün yüzde 7'yi bulduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla yeni bir ÖTV indirimi gelmemesi durumunda ikinci el otomobil fiyatlarında da yüzde 7-8'lik bir artış yaşanması bekleniyor.

HURDA TEŞVİKİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

ÖTV'deki 15 puanlık indirim sona ereken 12 Haziran'da Resmi Gazete'de ayımlanan kararla üst limiti 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılan hurda araç teşviki devam ediyor. Yeni kanunla vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan sıfır araçlar için hurda teşvikinde ÖTV indirimi 15 bin lira olarak uygulanıyor. 70 bin-120 bin lira aralığındaki sıfır araçlar için ÖTV indirim tutarı ise 12 bin TL. Mevcut kanuna göre söz konusu hurda teşviki sene sonuna kadar devam edecek. Ancak sektörden bu teşvikin devamı için de yoğun talep geliyor. Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar iki hafta önce yaptığı açıklamada hurda teşvikinin sıfır araç satışlarını artırdığını ve süresiz devam etmesi gerektiğini ifade etti.