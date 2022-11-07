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ÖTV indirimi SON DAKİKA: Araçlara ÖTV indirimi gelecek mi, ne zaman? ÖTV indirimi ile sıfır araç fiyatları düşecek mi, ne olacak?

ÖTV indirimi son durum: Araçlara ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

Araç sahibi olmak isteyen kişiler tarafından ÖTV indiriminde son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelen ÖTV indirimi hakkında açıklamalarta çevrildi. İşte konuyla ilgili merak edilenler...

Giriş: 07.11.2022 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • ÖTV indiriminin sıfır araç fiyatlarına etkisi merak edilirken konuyla ilgili son açıklama TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi. Habertürk'ten Rahim Ak ve Yiğitcan Yıldız'ın konuyla ilgili görüşlerini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre; Türkiye'nin otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında yüzde 4 artarak 962 bin 18 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde otomotiv ihracatı ise adet bazında yüzde 2 oranında artarak 687 bin 966 adet olarak kayıtlara geçti.

    Otomotiv sanayisinin 9 aylık sonuçlarını değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, sektördeki güncel gelişmeler ve gelecek beklentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Sanayiyi, sektörü ve tüketiciyi ilgilendiren birçok konuda görüşlerini paylaşan Eroldu, son dönemde farklı kesimlerin beklentisi haline gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunda net mesajlar verdi.

  • Türkiye’deki ÖTV sisteminin otomobil fiyatlarındaki artışta çarpan etkisi yaptığını kaydeden Eroldu, "Üretici 10 TL'lik maliyet artışını fiyata 10 TL olarak yansıttığı zaman, bu fiyat piyasaya yüksek ÖTV maliyeti nedeniyle 20 TL şeklinde yansıyor. Bu tabii ki, Türk müşterisinin alım gücüne önemli oranda bir olumsuz etki yapıyor. ÖTV neredeyse bütün araçlarda yüzde 80 seviyesine çıktı. Ben şahsen ÖTV matrahlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğu görüşündeyim. Fakat böyle bir değişikliğin olacağını beklemiyorum. Bu yöndeki söylentiler, iç piyasaya zarar veriyor. Çünkü bunları dikkate alarak bazı müşteriler erteleme kararları alıyor. Bu mutlaka yönetmemiz gereken bir konu" diye konuştu.

  • ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

    Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Otomobil dünyası şu sıralar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi nöbetinde. Buna neden olan ise özellikle kurdaki artış nedeniyle vergisiz fiyatı artan otomobillerde ÖTV'ye baz teşkil eden matrahın çok düşük kalması. Bunun sonucunda da hemen tüm otomobil modellerinin ÖTV oranının yüzde 80 ve üstüne yükselmesi.

    İlk otomobilini alanlara 5 yıl satmama koşulu ile ÖTV'siz araç satılacağı yönünde sosyal medyada ortaya atılan kampanya ile ilgili kamu tarafında bir çalışma yapılmazken artan kur ve yurtdışı fiyatları nedeniyle matrah ayarlaması gündeme alındı.

  • Şu anda motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda vergi yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar 70, diğer otomobillerde yüzde 80 vergi uygulanıyor. Ancak kur kaynaklı fiyat artışları nedeniyle şu anda sadece 2 otomobil markası yüzde 70 diğerleri yüzde 80 ÖTV oranına ulaştı.

    Yapılan hesaplamaya göre satış fiyatı 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine giriyor. 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller yüzde 80'lik ÖTV dilimine dahil.

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