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ÖTV indirimi geliyor mu, son durum nedir 2022? Araçlara ÖTV indirimi yapılacak mı, açıklandı mı? Sıfır araba fiyatları düşecek mi, ÖTV uygulanacak mı?

ÖTV indirimi geliyor mu, son durum nedir?

Araç sahibi olmak isteyenlerin merakla araştırdığı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi ile ilgili hareketli günler yaşanıyor. Söz konusu duruma ilişkin araçlara ÖTV indirimi gelecek mi, son durum nedir gibi aramalar yapılıyor. İşte, konuya dair son gelişmeler...

10.10.2022 - 11:41 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Araç satın almayı düşünen vatandaşların hakkında oldukça araştırma yaptığı konuya ilişkin TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den önemli bir açıklama geldi. İşte, söz konusu duruma ilişkin son bilgiler...

  • TESK BAŞKANI ÖTV İNDİRİMİ TALEP ETTİ

    TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konsederasyonu) ticari araçlar için ÖTV indirimi yapılması gerektiğini söyledi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ulaşım sektöründe hizmet veren esnaf sorunları hakkında da değerlendirmeler yaptı.

  • Sektörde yer alan ve faaliyet gösteren ticari araçlar için bir defaya mahsus ÖTV indirimi yapılmasını talep eden Palandöken, "Otomobildeki kur artışı yüzde 100'ün üzerinde. Bu durumda daha önce yüzde 45 ÖTV'ye tabi bir otomobilin bugünkü ÖTV oranı yüzde 80 oldu. Daha da ötesi, vergisiz fiyatı 200 bin liranın altında otomobil kalmadığı için en düşük ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı. Bu da araç fiyatlarının ekstra artmasına sebep oluyor. 2015'te olduğu gibi ticari araçlar için yeniden bir defaya mahsus ÖTV indirimi getirilmeli" dedi.

  • Palandöken, araç fiyatlarının yükselmesiyle son günlerde zorunlu trafik ve kaskı primlerinin de aşırı derecede yükseldiğine dikkat çekti;

    "ÖTV matrahı güncellenmediği için araçların ÖTV oranları ve dolayısıyla satış fiyatları 3 kat arttı. Sigortasızlığın önüne geçmek ve piyasaların canlanması için bir defaya mahsus ÖTV oranları sıfırlanmalı ve yine ÖTV oranlarının eski seviyesine dönmesi için matrah güncellemesi yapılmalı."

  • VATANDAŞ ÖTV İNDİRİMİ BEKLİYOR

    Geçtiğimiz Ağustos ayında ikinci el araçlara 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı verildi. Düzenleme yatırım amaçlı araç alımının önüne geçmiş olsa dahi, artan fiyatlar nedeniyle bayilerde sıfır araç bulunması bile zorlaştı.

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