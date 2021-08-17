Geçtiğimiz hafta otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan matrah güncellemesi, birçok otomobilin fiyatında önemli değişikliğe yol açtı.

Hatırlanacak olursa, yüzde 50'lik ÖTV diliminden yüzde 80'e geçiş için belirlenen matrah limiti 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseltildi. Dolayısı ile, 300 bin TL bandında satılan otomobiller bir alt vergi dilimine geçiş yapabildi ve fiyatlarında yüzde 17'e varan indirimler yaşandı. Gelişmeler, vatandaşın aynı otomobili 50 bin TL kadar daha ucuza satın alabilmesinin önünü açtı.

Her ne kadar, ÖTV düzenlemesi gözleri sıfır otomobil fiyatlarına çevirse de, ikinci el araç fiyatlarının da ÖTV'den nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Sektör temsilcileri, ÖTV güncellemesinin ikinci el de fiyatları aşağı çekebileceğini belirtiyor.

'PİYASAYI CANLANDIRACAK'

Yapılan değişikliğin sıfır otomobil fiyatlarını düşüreceğini vurgulayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, düzenlemenin ikinci el fiyatlarına da yansıyacağını ifade etti.

Matrah güncellemesi sayesinde piyasanın hareketleneceğini belirten Erkoç, "Yapılan düzenlemeyle birlikte bazı sıfır araç fiyatları 60 bin TL’ye kadar geri gelecek, bu da sıfır araç piyasasını hareketlendirecektir" diye konuştu.

Sıfır araç fiyatlarındaki düşüşün ikinci el otomobil sektörünü de hareketlendireceğini belirten Erkoç, "Araçlarını değiştirmek için beklemede olan vatandaşlarımız fiyatlardaki düşüşle birlikte yeni araç almak isteyecek, eski otomobillerini de elden çıkaraktır. Bunun yansıması da ikinci el sektöründe ciddi bir şekilde görülecektir" diye konuştu.

'FİYATLAR YÜZDE 3 KADAR DÜŞER'

ÖTV güncellemesinin ikinci el araç fiyatlarına etkisine değinen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın da, ÖTV değişikliğinin ikinci el araç piyasasındaki etkisinin hemen görünmeyeceğini vurguladı.

Yalçın, “İkinci el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin hemen kısa vadede bir etkisi olmaz. Zaten ikinci el fiyatlarındaki düşüş de C ve B segmenti ikinci el araçlarda olur. Ama fiyatların düşmesi hemen olmaz, iki ayı bulur, o da yüzde 2-3’ü geçmez” dedi.

Kurlar artmaya devam ettikçe ve bu yüzden araç maliyetleri yükseldikçe, matrahların 3-4 ay sonra yine düşük kalacağını kaydeden Yalçın, ikinci el araç fiyatlarına bu ÖTV matrah güncellemesinin hemen kısa vadede bir etkisi olmayacağını söyledi.

'SPOTÇULARI OLUMSUZ ETKİLEYECEK'

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş da, aniden ortaya çıkan bu gelişmeyle ikinci el otomobil sektöründe birkaç günlük bir durağanlık yaşanacağını belirtti.

Karakaş, "Tüketicinin kararlarıyla ilgili fiyatları gözlemleyerek, matrah dilimlerde var olan otomobillere bir yönelme gerçekleşecektir. Sıfır otomobil pazarında çip krizinin devam ediyor olması, tedarik problemlerinin var oluşu, matrahlara dahil olan ürün gruplarında indirim olarak ne kadar yansıyacağına dair şüphelerimiz var" dedi.

İkinci elde spot ticareti yapanların bu indirimlerden olumsuz etkileneceğini aktaran Karakaş, "1-2 yaşındaki ikinci el otomobillerde yüzde 10-15 değer kaybını önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Bunun dışında kalan otomobillerde en fazla yüzde 3-4 fiyat düşüşü beklentimiz var. Bir hafta kadar durağan bir pazarla karşılaşacak, sonrasında ciddi bir hareketlilik göreceğiz" görüşünü paylaştı.