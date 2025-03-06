Otoyoldaki faciada bir can kaybı daha!
Tekirdağ'da dün yaşanan kazada kamyonun çarptığı TIR sürücüsü yaşamını yitirdi. Feci kaza hastaneye kaldırılan kamyon sürücüsünün de hayatını kaybettiği öğrenildi
Tekirdağ'da Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde emniyet şeridine park ettiği TIR'ın arkasında kontrollerde bulunan şoförün ezilerek hayatını kaybettiği kazanın ardından kamyon şoföründen de acı haber geldi.
İHA'nın haberine göre kaza, Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Avrupa Serbest Bölgesi’nden aldığı yükü İstanbul’a sevk eden Metin Maşalacı, kullandığı TIR'ı emniyet şeridine çekti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Metin Maşalacı dorsenin arka kısmında kontrollerde bulunduğu sırada aynı yöndeki İdris Gökhan idaresindeki kamyon, emniyet şeridinde park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kaza sonrası kamyonla dorse arasında sıkışan Metin Maşalacı, feci şekilde hayatını kaybetti. Kamyonda sıkışan sürücü İdris Gökhan ise itfaiye kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yaralı kurtarıldı.
Sürücü İdris Gökhan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Fotoğraf: DHA