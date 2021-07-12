Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden yayınladığı tarife listesi gündem oldu. Peki 2021 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?
2021 Yılı Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretleri
1. Köprü - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 2021
Otomobiller 13,25 TL
Hafif ticari araçlar 17,00 TL
Motosikletler 5,25 TL
2. Köprü - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021
Otomobiller 13,25 TL
Hafif ticari araçlar 17,00 TL
Motosikletler 5,25 TL
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021
Otomobiller 147,50 TL
Hafif ticari araçlar 236,00 TL
Motosiklet 103,00 TL
3.sınıf araçlar 280,00 TL
4.sınıf araçlar 371,50 TL
5.sınıf araçlar 468,50 TL
3. Köprü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri 2021
Otomobiller 27,50 TL
Hafif ticari araçlar 36,50 TL
Motosiklet 19,90 TL
3.sınıf araçlar 67,50 TL
4.sınıf araçlar 171,50 TL
5.sınıf araçlar 213,50 TL
Köprü ücretleri listesindeki 3. sınıf araçlar; aks sayısı 3 olan otobüsleri, 4. sınıf araçları; aks sayısı 4 ve 5 olan tırları, 5. sınıf araçları; aks sayısı 6 ve üstü olan kamyon gibi araçları; Otomobiller 1. sınıf, hafif ticari araçlar ise 2. sınıf olarak biliniyor.
Avrasya Tüneli Geçiş Ücreti 2021
Otomobil / Kamyonet 46 TL
Minibüs 69 TL
Avrasya Tüneli'nden Geçmesi Yasaklı Araçlar Hangileridir?
Bisiklet,
Motosiklet,
Otobüs,
Kamyon, Tır,
Çekici Araç
İkiden fazla aksı olan araçlar,
5000 kg ağırlık sınırını aşan araçlar,
Tehlikeli madde taşıyan araçlar,
2,8 metre yükseklik sınırını aşan araçlar,
Yük taşımacılığında kullanılan N2, N3, O1, O2, O3, O4 cinsi taşıtlar
Geçiş Ücreti Ödenmeme Cezası Nedir?
Otoyol ve köprülerden geçiş yaparken aracınızda bulunan HGS veya OGS cihazlarınızda yeterli baiye mevcut değilse ve ücret ödemeden geçiş yaptıysanız aracınıza ait İhlalli Geçiş Bildirimi düzenlendir. İhallli Geçiş Bildiriminde ne kadar ödeme yapacağınız ve hangi bankaya ödeyeceğiniz gibi durumlar belirtiliyor. Belirtilen süre içerisinde ilşgili banka şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.
Belirtilen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde geçiş ücretinin 4 katı para cezası ve geçiş ücreti ile birlikte Tebligat Ücreti, Avukatlık Ücreti ve diğer masraflar da ödenmek zorunda.
Otoyol ve Köprülerde Ücret Nasıl Alınır?
Otoyol ve köprü geçişlerinde Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ücret alınır. Otoyol ve köprülerde bu iki sistemin gişeleri ayrıdır. OGS ve HGS olan araçlara yerleştirilen elektronik cihaz aracılığıyla köprü ve otoyollardan duraksamadan geçiş sağlanır. Bu nedenle cihazlara bakiye yüklemesi yapılmadan yola çıkmamak gerekir. Aksi takdirde bakiyesiz yapılan geçiş ihlallerinde cezalı geçiş işlemi uygulanır.
Yola çıkmadan önce HGS veya OGS bakiyenizi kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda trafik sigortası ve kasko poliçelerinizin geçerliliğinin devam ettiğinden emin olun.
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