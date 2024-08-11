OtoTekno 15'inci bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 15'inci bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Türkiye'de üretim kararı alan Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin elektrikli modeli Atto 3 ile İtalyan üretici Piaggio'nun şehir içi kullanım için tasarlanan scooterı Beverly tüm yönleri ile incelendi.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Poco'nun akıllı telefonu F6 hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

4 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 15'inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.