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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 15'inci bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 15'inci bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Türkiye'ye yatırım kararı alan Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin elektrikli modeli Atto 3 ile Piaggio'nun şehir içi scooterı Beverly konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 11.08.2024 - 12:26
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        OtoTekno 15'inci bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 15'inci bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Türkiye'de üretim kararı alan Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin elektrikli modeli Atto 3 ile İtalyan üretici Piaggio'nun şehir içi kullanım için tasarlanan scooterı Beverly tüm yönleri ile incelendi.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Poco'nun akıllı telefonu F6 hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

        4 Ağustos pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 15'inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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