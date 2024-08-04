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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 14'üncü bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 14'üncü bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in lüks ve performansı buluşturan modeli S63 AMG ile Kymco'nun şehir içi scooterı Sky Town 125 konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2024 - 09:39 Güncelleme: 04.08.2024 - 09:39
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        OtoTekno 14'üncü bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 14'üncü bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Alman üretici Mercedes-Benz'in lüks ve performansı buluşturan 800 beygirlik modeli S63 AMG ile Tayvanlı üretici Kymco'nun şehir içi kullanım için tasarlanan scooterı Sky Town 125 tüm yönleri ile incelendi.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Aqara'nın akıllı ev sistemleri hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

        28 Temmuz pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 14'üncü bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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