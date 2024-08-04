OtoTekno 14'üncü bölümüyle ekrana geldi

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Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 14'üncü bölümü ile ekrana geldi.

Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Alman üretici Mercedes-Benz'in lüks ve performansı buluşturan 800 beygirlik modeli S63 AMG ile Tayvanlı üretici Kymco'nun şehir içi kullanım için tasarlanan scooterı Sky Town 125 tüm yönleri ile incelendi.

OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Aqara'nın akıllı ev sistemleri hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

28 Temmuz pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 14'üncü bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.