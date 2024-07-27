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        Haberler Ekonomi Otomobil OtoTekno 13'üncü bölümüyle ekrana geldi - Otomobil Haberleri

        OtoTekno 13'üncü bölümüyle ekrana geldi

        Habertürk TV'nin macera dolu programı 'OtoTekno', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız ve Cem Kadri Özenen'in sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki bölümünde, Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın SUV sınıfının yaratıcısı olarak kabul edilen modeli Qashqai ile yerli üretici Brific'in elektrikli scooterı konuk oldu. Yıldız ve Özenen, her hafta Pazar günü otomotiv ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri ekrana taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 22:08 Güncelleme: 27.07.2024 - 22:08
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        OtoTekno 13'üncü bölümüyle ekrana geldi
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        Otomobil ve teknoloji dünyasını buluşturan program OtoTekno, 13'üncü bölümü ile ekrana geldi.

        Habertürk TV’de Yiğitcan Yıldız ve Cem Özenen’in sunumu ile yayınlanan programın yeni bölümünde, Japon üretici Nissan'ın SUV sınıfının yaratıcısı olan modeli Qashqai'nin güncellenen versiyonu ile yerli üretici Brific'in elektrikli scooterı tüm yönleri ile incelendi.

        OtoTekno'nun bu haftaki teknoloji köşesinde ise, Logitech'in kablosuz bluetooth kulak üstü kulaklık modeli Vibe 100 hakkındaki deneyimler izleyenler ile paylaşıldı.

        21 Temmuz pazar günü yayınlanan OtoTekno’nun 12'inci bölümünde, Yıldız ve Özenen’in keyifli sohbeti eşliğinde izleyenlere otomobil ve teknoloji dünyasındaki son gelişmeler aktarıldı.

        OtoTekno, her hafta Pazar günü Habertürk ekranında izleyici ile buluşuyor.

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        #ototekno
        #otomobil
        #teknoloji
        #Nissan
        #Qashqai
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