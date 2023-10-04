Otomotivin önündeki iki önemli engel ne?

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Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün oldu. Ürkün pandeminin ardından talep patlaması yaşanan ve fiyatları ucan dolaysıyla şirketlere ve hissedarlarına kazandıran otomotivde yeni ekonomi politikaları ile neler yaşanacağına ilişkin görüşlerini aktardı. Bir yandan kredi musluklarının kısılacak olması diğer yandan ekonomik büyümenin sınırlanacak olmasının sektöre etkisini değerlendiren Ürkün, aynı zamanda ihracatçı olan sektörde hangi şirketlerin daha şanslı olabileceğine dair yorumlarını aktardı.

BORSA TEPE NOKTASINDA MI?

'Borsada artık tepe noktalara mı gelindi' sorusuna da yanıt aranan Borsanın Şirketleri'nde bundan sonraki süreçte borsayı olumlu ve olumsuz etkileyecek etmenler ortaya konuldu.

Ürkün programda başta ABD tahvil faizlerindeki yükseliş olmak üzere global gelişmelerin ekonomiye ve borsaya yansımalarına dair fikirlerini paylaştı. Yurtiçinde büyümenin frenleniyor olmasının borsaya etkisinin ele alındığı programda Ürkün mevcut gelişmelerin hangi sektörleri olumlu hangilerini olumsuz etkileyeceğine dair bulgularını da açıkladı.

HALKA ARZA GELENLER KALICI OLUR MU?

Programda ayrıca piyasalardan şu ana kadar 47 milyar lira kaynak toplayan halka arzlar da masaya yatırılarak kaynak temininin borsayı olumsuz etkileyip etkilemediği, halka arzlara akın eden yatırımcıların kalıcı olup olmayacağı da sorgulandı.