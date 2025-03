Otomotiv sektöründen araç fiyatlarında artış uyarısı

Sıfır araç satışları 2023 ve 2024'te üst üste kırılan tarihi rekorların ardından, 2025'e ise düşüş işe başladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Şubat aylarında otomotiv pazarı yüzde 15'e yakın küçüldü.

Pazardaki bu aşağı yönlü değişim markaların kampanyalara ağırlık vermesine yol açarken, gelişmeler ikinci el araç satışlarında da etkisini göstermeye başladı.

VavaCars’ın hazırladığı endeksin Şubat 2025 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları Ocak ayından sonra yılın ikinci ayında da sabit kaldı.

Böylece, fiyatlar Aralık 2024’ten beri aynı seviyeyi devam ettirdi.

Raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. TÜİK verilerine göre bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 39.05 olarak gerçekleşirken, son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 11 oranında artış gösterdi. Öte yandan dolar kuru, bir yıllık süreçte TL karşısında yüzde 16.8 oranında değerini artırdı.

Endeks sonuçlarını değerlendiren VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, "2025 yılının ilk aylarında her alanda artış görülmesine rağmen ikinci el araç fiyatları sabit kaldı. 2024 yılı boyunca ikinci el araçlar, döviz karşısında yatırım değerini korudu. 2025 yılında da paralel bir gelişme yaşanacağını ön görüyoruz" dedi.

'10 OTOMOBİLDEN 8'İ NAKİT SATILIYOR'

Fiyatların son dönemde yatay seyri koruması, tüketici talebini ise canlandı. Sektör temsilcileri, bayram tatili öncesinde pazarda hareketlilik yaşandığını belirtiyor.

Otomerkezi.net'ten yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramı tatilinin yaklaşmasıyla ikinci el araçlardaki talep yüzde 30 arttı. Tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği otomobiller ise 5 ile 10 yaş arasındaki modeller şeklinde belirtiliyor. En büyük talebi ise 400 bin TL ile 800 bin TL fiyat aralığındaki otomobiller alıyor.

Kredi faizlerinde düşüş beklentisinin tüketici nezdinde her geçen gün arttığına işaret eden Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, "Kısıtlı vadeler alıcıları zorladığı için vadelerde artış talebi de sahada gördüğümüz unsurlardan biri. Kredi veya kredi kartı ile otomobil alımı, yerini nakit alımlara bırakmış vaziyette. Bugün satılan her 10 otomobilden 8’i nakit, 2’si finansman şekilde satın alınıyor. Pazar dinamiklerindeki normal şartlarda her 10 otomobilden 7’si krediyle satın alınır" dedi.

'SIFIR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ İKİNCİ ELE DE YANSIR' 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür de, kredi faiz oranlarındaki düşüş ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile satışlarda yüzde 20 artış yaşandığını bildirdi. Ülgür, "Özellikle 0-4 yaş aralığındaki araçlara yoğun ilgi gösteriliyor. Talep, ağırlıklı olarak 800 bin TL ile 1.5 milyon TL fiyat aralığındaki otomobillerde yoğunlaşıyor" ifadelerini kullandı. Sıfır araç fiyatlarının ikinci el piyasasını doğrudan etkilediğini de belirten Ülgür, "Son bir ayda Euro kurundaki yüzde 5’in üzerinde artış, sıfır araç fiyatlarını yukarı çekti. Bu durum, ikinci el araç fiyatlarına da yansımaya başladı. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve sıfır araç üretim maliyetlerindeki artış, önümüzdeki dönemde ikinci el araç fiyatlarının daha da yükseleceğinin sinyallerini veriyor" değerlendirmesinde bulundu. Orhan Ülgür, piyasadaki hareketliliğin bayram sonrasında da devam etmesini beklediklerini belirtti.