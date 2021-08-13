Otomobillerin ÖTV matrahı değişti

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Sıfır araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları, Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden düzenlendi.

Buna göre, yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseltildi.