Kampanyaya dahil olan Civic modellerinin dizel motorlu versiyonlarında da aynı faiz oranı ve taksit sayısı ile 50 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor. Ayrıca LPG’li versiyon olan ECO modelinin Executive donanımında da 50 bin TL’ye kadar kredi kampanyası bulunuyor.