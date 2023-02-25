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Otomobilin çarptığı çift yaralandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaya geçinden geçerken otomobilin çarptığı Sabri ve Gülseren Kaşme çifti yaralandı. Yaralanan çift vatandaşlara birbirlerinin durumunu sorarken, sürücü Emirhan D. (21) ise gözyaşlarına boğuldu

Giriş: 25.02.2023 - 21:01 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobilin çarptığı çift yaralandı, sürücü gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı çift yaralandı
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DHA

Kaza, öğleden sonra Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Emirhan D. yönetimindeki plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Sabri ve Gülseren Kaşmer çiftine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çiftin yardımına çevredekiler koştu. Yerde yatan çift, başlarında bekleyenlere birbirinin durumunu sordu. Yaralı çift, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Otomobil sürücüsü Emirhan D. ise yaralılara bakarak, "Adam hareket etmiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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