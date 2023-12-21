TEM'de ilerleyen otomobilde koca dehşeti: Kadına dayak kamerada
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda ilerleyen Almanya plakalı otomobildeki bir kadın, sürücü koltuğunda oturan eşi olduğu öğrenilen kişi tarafından darp edildi. Koca arka koltukta oturan eşine defalarca vurdu. Engelli çocuğunun yanında dayak yiyen kadının görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi
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İstanbul'da TEM Otoyolu'nda ilerleyen otomobilde bir kadın, eşi tarafından darp edildi. O anlar kameraya yansıdı.
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Olay, TEM Otoyolu Sarıyer ilçesi Baltalimanı mevkisiinde meydana geldi.
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Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M., arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu.
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Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi.
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Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi.