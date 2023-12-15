Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: 21 yaralı

        Otomobil, yolcu midibüsü ile çekiciye çarptı: 21 yaralı

        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde yolcu midibüsü ve çekicinin karıştığı kazada 21 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 20:34 Güncelleme: 15.12.2023 - 20:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da kaza: 21 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, otomobilin yolcu indiren midibüs ve çekiciye çarptığı kazada 21 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Hasanoğlan Fatih Mahallesi yakınında meydana geldi. Kırıkkale yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DJC 791 otomobil, kontrolden çıkarak, durakta yolcu indiren 06 HO 1249 plakalı yolcu midibüsüne ve aynı yönde ilerleyen çekiciye çarptı. Kazada, otomobildeki 2 kişi ile midibüsün yolcusu 19 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Bolu'da pompalı tüfek dehşeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Alman devinde ilk hedef Ferdi Kadıoğlu!
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        Muşlu öğrencilerin projesi uzayda test edilecek
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        En az ve en çok konut satılan şehirler
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Tümörü yok eden "atom" etkisi: Proton terapi
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Saras tek eksiğini tamamlamaya geldi!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Habertürk Anasayfa