        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı? - Otomobil Haberleri

        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?

        Otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan 'OtoSpor', yeni bölümü ile ekrana geldi. Yiğitcan Yıldız'ın sunumuyla gerçekleşen programın yeni bölümünde, arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan konuk oldu. OtoSpor, her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor

        Giriş: 22.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:16
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

        Programın bu haftaki bölümünde arabam.com CEO'su Önder Oğuzhan, ikinci el araç sektöründeki son gelişmeleri değerlendirirken, otomotiv piyasasına yönelik öngörülerini paylaştı.

        Programın motor sporları bölümünde ise, haftanın öne çıkan gelişmelerini HT Spor'dan Gizem Direk masaya yatırdı.

        OtoSpor, otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri her Çarşamba 10.00'da HT Spor'da ekrana taşıyor.

        Habertürk Anasayfa