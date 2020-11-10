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VavaCars CEO'su Lawrence Merritt sektörde yaşananlara ve yakın dönemde beklenen gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Merritt, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sorunu yaşayan ve sıkıntılı günler geçiren sıfır araç piyasası ile bu süreçte talepte patlama yaşayan ikinci el araç piyasasına dair verdiği rakamlarla dikkat çekti.

Salgında yaşanan ikinci dalga ve vaka sayılarındaki artışın birçok ülkede tedbirlerin tekrar hayata geçirilmesine sebep olduğunu kaydeden Merritt, bu durumun üretimde de Mart ayından beri yaşanan aksamaların artarak büyümesine neden olduğunu belirtti.

Alınan tedbirler çerçevesinde kış aylarında sıfır araç tedarikinde yaşanabilecek olumsuzlukların ikinci el arabaları altın ve bitcoin gibi bir yatırım aracı haline getirdiğinin altını çizen Merritt, Aralık 2019 ve Eylül 2020’deki fiyatlara göre araçların TL ve dolar bazındaki fiyat değişimlerini paylaştı.

VavaCars CEO'su Lawrence Merritt'in paylaştığı rakamlara göre, A segmentinde artış oranı TL cinsinden yüzde 47, dolar bazında yüzde 13 olurken, B segment otomobillerde TL bazında artış oranı yüzde 53, dolar bazında artış oranı yüzde 19, C segment otomobillerde TL bazında artış oranı yüzde 51, dolar bazında yüzde 18, D segmentinde TL cinsinden artış oranı yüzde 50, dolar cinsinden artış oranı ise yüzde 17 oldu.

Merritt, Aralık 2019 ve Eylül 2020 karşılaştırmalı verilerine göre, ikinci el araba fiyatlarının yüzde 48 arttığını, bu dönemde dolar kurunun yüzde 31, altın fiyatının yüzde 61 ve Bitcoin fiyatının yüzde 50 oranında arttığını vurguladı.