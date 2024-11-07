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        Haberler Gündem Otomobil, sulama kanalına devrildi: 4 yaralı - Güncel haberler

        Otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı

        Adana'da kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerleri yıkıp, sulama kanalına devrildiği kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 00:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 00:16
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        Otomobil sulama kanalına devrildi: 4 yaralı
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi.

        Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri yıkıp, sulama kanalına devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yarısı suya batan otomobilde yaralanan 4 kişi, itfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarıldı.

        İsimleri henüz öğrenilemeyen 4 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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