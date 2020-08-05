Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD),Ocak-Temmuz döneminde gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini paylaştı.

ODD'den yapılan açıklamada, yılın ilk 7 ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 60.3 oranında büyüme ile 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 58.9 oranında artış ile 273 bin 22 adede yükselirken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 65.8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında ise yüzde 387.5 arttı ve 87 bin 401 adet şeklinde gerçekleşti. Temmuz'da otomobil otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 350.9 artarak 69 bin 427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 610.7 artarak 17 bin 974 adet oldu.

10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlarına bakıldığında, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında yüzde 42.5

arttı.

Raporunda yıl sonu pazar tahminine de yer veren ODD, 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650-700 bin adet aralığında olacağı öngörüsünü paylaştı.

ODD'nin yıl sonu öngörüsü, sektördeki tahminlerin yukarı doğru revize edildiğini gösteriyor. Öyle ki, Haziran ayı raporunda ODD yıl sonu tahminini 600-650 bin adet olarak açıklamıştı.