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Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı

Giriş: 27.06.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı
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DHA

Kaza, akşam saatlerinde Silvan-Batman Karayolunda meydana geldi.

İ.S. kontrolündeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada aynı aileden olan İ.S., E.S., B.S., H.K.S., Z.S. ve S.S. yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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